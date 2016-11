Ständig und dauerhaft sind wir online, fordern dennoch von Diensten wie Netflix einen optionalen Offline-Modus. Doch dieser wird nicht – für uns – kommen. Ursprünglich hatte sich Netflix grundsätzlich von dieser Idee abgewandt, viel mehr möchte für die Zukunft entwickeln, in der einfach immer und überall ausreichend schnelles Internet verfügbar ist. Zudem ist man sich sicher, der Nutzer von heute will nicht vorab planen müssen was er später gern angucken will.

Deshalb gibt es bis heute keinen Offline-Modus für Netflix. Doch im Frühjahr gab es neue Aussagen, plötzlich ist eine derartige Funktion doch für die Macher von Netflix interessant. Schon damals mit der Einschränkung Offline-Funktionen nur für Entwicklungsländer anzubieten.

Bis heute hat sich an diesem Plan nichts geändert, bestätigt Netflix CCO Ted Sarandos gegenüber CNBC in einem kurzen Interview. Viel mehr bekräftigt er, dass Netflix offline nur dort verfügbar sein wird, wo der Breitbandausbau einfach noch einen ganz anderen Stand als in der westlichen Welt hat.

Wenn Netflix eine Offline-Funktion bekommt, dann wohl nicht in unseren Regionen. Intern ist das Thema aber auf jeden Fall größer und wichtiger geworden, da Netflix nun in viel mehr Regionen weltweit verfügbar ist.

[via Engadget]