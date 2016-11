Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Google arbeitet derzeit mal wieder an optischen Neuerungen für den Play Store auf Android. Hier und da ändern sich Farben und andere sichtbare Elemente. Zuletzt hatten wir vor genau einem Monat über diverse Neuerungen gesprochen, die bis heute wohl noch nicht bei allen Nutzern angekommen sind. Nun regelt Google nach, erst leakte man die Neuerungen in einem eigenen Video und nun kommen sie auch bei den ersten Nutzern auf den Geräten an.

Ziemlich auffällig ist das neue Grün, welches direkt auf der Startseite der Play Store-App zur Geltung kommt. Es ist deutlich dunkler, deutlich satter. Ebenso sehen wir auf der Startseite bereits bekannte Veränderungen, wie etwa die optische Umgestaltung der großen Banner für aktuelle Promotions. Zudem wird die Suchleiste etwas kompakter.

Weitere Neuerungen gibt es auf einzelnen Produktseiten, hier verschwindet gleich mal eine komplette Zeile bzw. wird mächtig stark überarbeitet. Wo einst große Grafiken für Anzahl der Downloads, Bewertungen, etc. waren, werden wir in Zukunft wohl nur noch recht schlichten Text mit recht kleinen Icons sehen.

Zu guter Letzt sehen wir noch ein Redesign der weiteren Informationen, wo unter anderem Infos und Links zum Entwickler zu finden sind, wie auch das letzte Update-Datum der App und die aktuelle Versionssnummer.

Wie immer werden derartige Updates serverseitig an die Nutzer verteilt, es braucht also nicht mal unbedingt die neuste Version des Google Play Stores auf eurem Smartphone*. Einfach abwarten und Tee trinken.

[via Androidpolice]