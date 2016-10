Huawei bzw. Honor starten in der eigenen vMall eine neue Cashback-Aktion, über die ihr zum Eintausch eures alten Smartphones zusätzlich Geld obendrauf bekommt. Natürlich will man in der vMall damit Anreize schaffen, dass ihr euer altes Smartphone eintauscht, dafür Geld erhaltet und dieses direkt in ein neues Smartphone aus dem Hause Huawei investiert. Zusätzlich gibt es dank einer neuen Cashback-Aktion bis zu 40 Euro obendrauf.

Bis zum 4. November läuft eine Aktion, bei der ihr 20 Euro on top bekommt, wenn ihr über das Programm der vMall euer altes Smartphone eintauscht. Davon profitieren aber nur die ersten 2000 Kunden. Des Weiteren bekommt ihr zusätzliche 20 Euro, wenn ihr einer der ersten 500 Kunden mit Galaxy A5, iPhone 5 oder LG G3 seid.

Bei meinem Nexus 5X ohne Schäden und Mängel wären das mit Voucher immerhin 160 Euro, die ich von der vMall „spendiert“ bekäme. So richtig attraktiv ist das aber nicht, bei eBay wären da noch ein paar Euro mehr drin, allerdings ist eBay auch der umständlichere Weg.

Entscheidet das einfach selbst und lasst euer Gerät in der vMall checken*.