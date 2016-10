Xiaomi verkauft jetzt Smartphones in Polen

Xiaomi verkauft jetzt Smartphones in Polen

Nachdem vor wenigen Monaten eine Fake-Webseite nur den Anschein machte, ist Xiaomi nun sogar ganz offiziell in Europa vertreten und verkauft Smartphones in Polen. Diesmal ist alles echt, Xiaomi hat eine eigene Unterseite für den polnischen Markt ins Leben gerufen, wo nun auch die eigenen Smartphones beworben werden. Im Westen verkaufte der chinesische Hersteller bislang eigentlich nur das eigene Zubehör.

Nur die „älteren“ Smartphones* werden dort gelistet, wie etwa das Mi 5 als Flaggschiff und das Redmi Note 3 wie auch das Redmi 3S. Viel interessanter sind aber meines Erachtens andere Bestandteile, denn Xiaomi hat sich natürlich Partner gesucht und listet diese ebenfalls.

So gibt es natürlich einen offiziellen Distributor mit Sitz in Polen, zudem ein polnisches Servicecenter und einen autorisierten Point of Sale. Gelistet wird zum Beispiel das Mi 5 mit einem Preis von umgerechnet 417 Euro. Dort steht zumindest beim Redmi 3S und Note 3 zudem geschrieben, die Geräte würden 800 MHz LTE unterstützen.

Jego modem 4G obsługuje zarówno częstotliwość 800 MHz, jak i 1800 MHz Das 4G Modem unterstützt sowohl die 800 MHz Frequenz, als auch 1800 MHz

Es sollte aber erwähnt werden, dass die Geräte bei anderen Händlern wie GearBest viel günstiger sind. Ein Mi 5 mit 32 GB gibt es dort für unter 300 Euro* statt über 400 Euro.

