DeutschlandSIM: Allnet-Flat mit 3 – 5 GB ab 9,99 Euro mtl.

Aktuell gibt es bei DeutschlandSIM eine attraktive Aktion mit mehr Datenvolumen in zwei derer LTE-Tarife. Wie zahlreiche andere Discounter bietet auch DeutschlandSIM das übliche Paket an, im Netz von O2 bekommt ihr eine Allnet-Flat für Telefonie samt SMS-Flat in alle deutschen Netze + ordentlich Datenvolumen, bereits für unter 10 Euro je Monat. In diesem Fall hat man zwei bestehende Tarife etwas aufgestockt.

Derzeit gibt es ab 9,99 Euro einen Tarif mit 3 GB Volumen je Monat für mobiles Internet und für 14,99 Euro gibt es einen Tarif mit derzeit 5 GB Volumen je Monat. Euch steht das LTE-Netz zur Verfügung, leider ist auch eine Datenautomatik mit inbegriffen. Also einfach euren Verbrauch im Auge behalten, dann kann da nicht viel schiefgehen.

Die Tarife sind monatlich kündbar, bei Mitnahme der Rufnummer gibt es 10 Euro Bonus und ein Anschlusspreis von 14,99 Euro wird einmalig fällig. Leider sind die Tarife noch nicht mit Roaming-Flat, die kostetet bei Bedarf extra.