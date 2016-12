Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

In diesen Tagen wurde auch der Evie Launcher auf eine neue Version aktualisiert und mit zahlreichen neuen Funktionen bestückt. Dieser Launcher kam bei uns vermutlich in der Vergangenheit immer etwas zu kurz, das neuste und große Update auf Version 2.0 wollen wir euch aber nicht vorenthalten, denn der Changelog hat ziemlich viel zu bieten, vor allem neue Funktionen an allen Ecken und Enden der App.

Neu gestaltet wurde der App-Drawer, nun auf Wunsch mit Liste oder klassischem Grid, zudem unterstützt der Evie Launcher Live Wallpaper, „Ungelesen“-Markierungen an den App-Icons, ein Dock mit konfigurierbarem Grid, Doppeltippen für Sperrung des Gerätes, entfernbare Labels für die App-Icons, ein Redesign für die Widget-Funktionen und Ordner sowie ein neues Homescreen-Management.

Des Weiteren gibt es auch noch ein paar Funktionen aus dem Pixel Launcher, wie etwa die Wischgeste um über das Dock in den App Drawer zu gelangen. Einstellungen des Launchers und Widget Picker erreicht man zudem jetzt auch wie im Pixel Launcher, einfach auf einer freien Stelle des Homescreens kurz mit dem Finger gedrückt halten.

Den schlanken Evie Launcher gibt es weiterhin im Play Store, die neue Version der App sowieso.

