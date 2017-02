Samsung wird aufgrund der Bauert in den neuen Galaxy S8-Smartphones größere Displays verbauen können, ohne dass damit die Geräte insgesamt großartig wachsen müssten. Zuletzt gab es immer wieder Infos zur Größe der Displays, nun will Evleaks nachlegen und bereits die wirklich exakte Displaygröße beider neuen Galaxy S8-Modell wissen.

Im normalen Galaxy S8 soll durch das edge-Display eine Diagonale von 5,8″ möglich sein, was dann schon einen enormen Zuwachs im Vergleich zum ursprünglichen Galaxy S7 (5,1″) bedeutet. Doch nicht nur durch das edge-Display wird das Gehäuse besser genutzt bzw. bleibt weniger Gehäuse an der Vorderseite übrig, auch durch den Wegfall des Home-Buttons verändert sich das Verhältnis von Display zu Gehäuse doch sehr.

Beim Galaxy S8 Plus gibt es ein nochmals größeres Display als bislang kolportiert, laut Evleaks steckt hier ein Panel mit einer Diagonale von 6,2″ im Gehäuse. Beide Geräte werden weiterhin mit Quad HD auflösen, die verbaute Technologie ist selbstverständlich AMOLED. Erwartet wird die Präsentation der neuen Geräte für nach dem MWC im März oder April.

I've been seeing this misreported quite a bit, so, just to clarify:

GS8 – 5.8" QHD

GS8+ – 6.2" QHD

Both displays are, ofc, SAMOLED.

— Evan Blass (@evleaks) February 12, 2017