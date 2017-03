Google Duo unterstützt jetzt auch reine Audiotelefonie, was Daten spart und auch bei schlechteren Verbindungen nutzbar ist. Duo ist Googles Skype, wenn man denn so will. Bislang war der Service ausschließlich auf Videotelefonie ausgelegt, wofür man schon schnelles Internet mobil haben muss und bei uns auch ausreichend viel Datenvolumen im Vertrag. Nun kommt aber die Audiotelefonie!

Darüber hatten wir ja schon berichtet, seit dieser Woche läuft allerdings auch der internationale Rollout an. Das teilte der Head of Product bereits am gestrigen Abend mit. Deutsche Nutzer sollten in Duo in Kürze ebenso Telefonie ohne Video nutzen können.

Wenn die Neuerung bei euch angekommen ist, müsst ihr in Duo den Bildschirm per Wischgeste von oben nach unten ziehen, dann sollte sich ein kleines Menü öffnen. Dort lässt sich zwischen Audio und Video switchen.

Gibt es unter euch überhaupt aktive Duo-Nutzer?

[via XDA Devs]