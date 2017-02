Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Google hat erst vor wenigen Tagen für Google Fotos für Android ein Update auf Version 2.8.0 veröffentlicht, welches dann allerdings eine Funktion innerhalb der App vermissen ließ. Wer Google Fotos mit der integrierten Cast-Funktion hin und wieder benutzt, wird sie vermutlich nach dem letzten Update vermisst haben. Warum auch immer war sie nach Update auf Version 2.8 abhanden gekommen, was nun mit einem Update auf 2.8.1 behoben wird.

Rechts oben wird in der Regel die Taste für Cast angezeigt, in der seit letzter Woche veröffentlichten Version allerdings nicht. Wer sich darüber ärgerte, sollte sich jetzt Google Fotos in Version 2.8.1 aus dem Play Store laden oder über den APKMirror beziehen und installieren.

[via Androidpolice]