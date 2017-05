Google hat den eigenen Kalender schon längst mit einem neuen Design versehen, nur die Webversion des Tools sieht noch aus wie frisch aus den 90ern. Man kann jetzt über die Usability des Material Designs streiten, doch es sieht zumindest optisch einfach besser aus. Inzwischen ist diese Designsprache so gut wie in allen Google-Diensten vertreten, nur ein Kandidat kam bis heute nicht komplett dran.

Gegen Ende des Jahres soll sich das aber ändern, Google kündigt für das vierte Quartal ein Design-Update für den Google Kalender an.

Das neuere Design bringt auch neue Funktionen mit, denn in der Webversion des Kalenders lassen sich nach wie vor keine Erinnerungen anlegen , was in der Android-App allerdings schon seit einiger Zeit möglich ist. Auch fehlen die Google Fit-Ziele in der Webversion.

Wann genau mit dem neuen Design zu rechnen ist, konnte sich der Agenda nicht entnehmen lassen. Jedenfalls im vierten Quartal. Dann sind auch weitere Neuerungen geplant, wie etwa Textformatierungen für Event-Notizen und neue Ansichten.

[via Androidpolice]