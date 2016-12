Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Google Maps scheint von Google demnächst wieder neue Funktionen spendiert zu bekommen, unter anderem um den aktuellen Standort mit Freunden teilen zu können. Da kann kommen was will, Google Maps ist für mich nach wie vor der beste mobile Service auf Smartphones* überhaupt und Google arbeitet daran diesen weiterhin deutlich zu verbessern. AusDroid haben nach eigenen Angaben Zugriff auf eine interne Version der App gehabt, die schon kommende Neuerungen verrät.

„Freunde“ wird ein neuer Menüpunkt sein, der uns erlaubt unseren Standort mit Freunden zu teilen. Es dreht sich dabei wohl nicht einfach nur um den aktuellen Standort, sondern um den fortwährenden Standortverlauf, damit man euch beispielsweise live beobachten kann. Ich kenne den Einsatz derartiger Tools, wenn man beispielsweise mit dem Auto unterwegs ist und die genaue Ankunft nicht weiß, teilt man den Live-Standort und die Freunde können diesen immer wieder checken.

Neu ist auch für Google diese Idee nicht, früher gab es ein Tool namens Latitude mit exakt dieser Funktionalität, nur irgendwann hat man dieses Tool zu Google+ abgeschoben und dort ging es dann irgendwann einfach unter. Noch immer kann es dort genutzt werden, einfach in das Seitenmenü schauen und „Standorte“ aufrufen.

Ebenso neu ist laut den Kollegen eine Einstellung in Maps, die uns erlaubt während der Navigation Vorschläge für eine Veränderung der Route mittels Spracheingabe zu steuern. Google schlägt mir eine neue bzw. veränderte Route vor, ich sage einfach ja oder nein.

Die genannten Neuerungen könnten serverseitig oder via App-Update kommen, vielleicht sogar schon in dieser Woche am heutigen Dienstag oder zum üblichen Update-Mittwoch.

[via Reddit]