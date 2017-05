Google Now: Neue Wetter-Karten kommen bei deutschen Nutzern an

Google Now bekommt seit einigen Monaten neue Wetter-Karten spendiert, jetzt kommt das stark überarbeitete Design auch bei mehr deutschen Nutzern an. Schon vor einer Weile hatte Google ein neues Design für die Anzeige des Wetters zwar angekündigt, doch die Neuerung lässt bei vielen deutschen Nutzern noch auf sich warten. Immer mehr Nutzer bekommen in den letzten Wochen den neuen Look zumindest in der Google-App endlich auch zu Gesicht.

Diese neue Anzeige des Wetters sollte zumindest direkt in der Google-App auftauchen, denn in der mobilen Suche auf der Webseite von Google wird bei mir persönlich weiterhin der alte Style angezeigt. Warum überhaupt die Verteilung der Anzeige an alle Nutzer derart viel Zeit benötigt, bleibt ein Rätsel hinter den Kulissen von Google.

Wie ihr folgend seht, bekommt ihr in hübscher grafischer Darstellung einfach alles angezeigt, vom aktuellen Wetter bis zum Sonnenuntergang und detaillierten Angaben zum Niederschlag und Wind. Sagt uns gern, ob ihr die neue Wetter-Anzeige auch schon oder jetzt endlich habt.