Google hat die mobile Bildersuche in der eigenen Suchmaschine deutlich verbessert, jetzt kann man weitere Auswahlkriterien der Suche hinzufügen. Oder anders gesagt, die Auswahlkriterien sind etwas besser erreichbar und machen die Suche nun komfortabler. Ihr könnt nun nach der Suchanfrage zusätzlich auswählen, auf welchen Farbton die Suche achten soll, ob ihr die neusten Bilder sehen möchtet und ob ihr nach GIFs oder Cliparts sucht.

Sicher ist auch die Suche nach GIFs interessant, leider sind die Bilder in der Übersicht (noch) nicht mit bewegter Vorschau. Ansonsten gibt es nicht viel mehr zu sagen, die Neuerung sollte direkt in der mobilen Suche zur Verfügung stehen, im Browser und auch alternativ in eurer Google-App.

Weitere Neuerungen sind mir vorerst nicht aufgefallen. Euch? Dann schickt uns einen Tipp. Habt ihr die erweiterte Suche noch nicht, dürfte sie demnächst auch für euch bereitstehen. Ein solcher Rollout kann immer mal etwas länger andauern, es werden ja sämtliche Nutzer weltweit bedient.