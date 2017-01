Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Tango und Daydream heißen die aktuell sehr spannenden mobilen Produkte von Google, gerade für Tango verspricht Google eine Vielzahl neuer Apps für die kommenden Monate. Project Tango oder jetzt einfach nur noch Tango mag vielen Nutzern noch gar nicht so geläufig sein, erst jetzt sind überhaupt die ersten Smartphones vorgestellt, mit dem Phab 2 Pro von Lenovo ist auch ein erstes Smartphone verfügbar.

Tango ist Augmented Reality, allerdings die deutlich fortgeschrittenere Variante. Entsprechende Smartphones haben an der Rückseite mehr als nur eine einfache Kamera, denn die Geräte müssen Räume und Umgebungen komplett wahrnehmen könnte, mit allen Details. Dadurch wird Tango möglich, dadurch werden Apps und Spiele mit einer neuen Dimension möglich.

Davon gibt es bislang aber noch nicht allzu viele, denn der Markt rollt erst an. Google verspricht aber für die kommenden Monate eine Vielzahl an neuen Apps. Folgend ein Demo-Video, was mit Tango-Geräten und Apps möglich ist.

[via 9to5Google]