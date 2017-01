Huawei kündigt in der Nacht auf den 4. Januar den Marktstart des Honor 6X an, ab sofort kann das neue Mittelklasse-Smartphone bereits in im deutschen Handel gekauft werden. Ganz neu ist das Honor 6X nicht, bereits seit einiger Zeit ist es in China erhältlich und deswegen kann das Gerät auch direkt mit der Präsentation für Europa auch bei uns gekauft werden. 249 Euro werden bei der UVP für das „kleine“ Modell veranschlagt, 299 Euro werden für das später erhältliche 64 GB Modell fällig.

Was gibts auf dem Datenblatt? Eine Menge attraktive Zahlen! Zu allererst ist die Kamera auffällig, auch hier kommt nun die Dual-Kamera von Huawei zum Einsatz, natürlich ohne Leica-Funktionen und mit „nur“ 12 MP + 2 MP. Des Weiteren gibt es ein 5,5″ Full HD Display, einen 3340 mAh Akku samt Fast-Charge, den Kirin 655-Prozessor und 3 GB RAM bzw. 4 GB RAM im großen Modell und 32 Datenspeicher bzw. 64 GB Datenspeicher im großen Modell (erweiterbar).

Vollständig wird das Datenblatt durch Dual-SIM, LTE, Bluetooth 4.1, WiFi n (wieder kein 5 GHz Band), einen Fingerabdrucksensor an der Rückseite und Android 6 Marshmallow. What? Ja, auch das Honor 6X kommt noch mit dem veralteten Android in den Handel. Schade eigentlich.