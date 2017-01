Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Es gibt inzwischen diverse Gerüchte über neue HTC-Smartphones, gleich drei Geräte sollen wir noch im ersten Quartal vorgesetzt bekommen. In der engeren Auswahl ist unter anderem das Ocean Note, das soll bereits in der kommenden Woche vorgestellt werden. Eine andere aber noch nicht bestätigte Quelle konnte schon Details verraten, das Ocean Note soll als HTC U Ultra in den Handel kommen und mit einem 6″ Display aufwarten können.

Zumindest das Event mit dem passenden Slogan „For U“ ist bereits durch den Hersteller bestätigt bzw. angekündigt, Details zu irgendwelchen Geräten machte man aber wie immer nicht vorher bekannt. Die wollen aber die Insider schon erfahren haben, neben der Info zum Display gibt es auch eine zur 3,5 mm Klinke, die es bei diesem HTC-Smartphone nicht mehr geben soll.

Allerspätestens nächste Woche wissen wir mehr oder es gibt vorher mehr handfeste Leaks. Ich hoffe ja HTC schafft es dieses Jahr auch mal wieder mehr zu begeistern, darüber würden wir uns wohl alle freuen.

[via OnLeaks, LlabTooFeR]