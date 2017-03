ML Manager extrahiert installierte Apps als APK

Hin und wieder benötigen Nutzer die APK-Dateien ihrer installierten Apps, der ML Manager macht diese ganz einfach zugänglich. Diese App dient allein dazu, damit ihr installierte Apps in APKs extrahieren könnt, beispielsweise um sie auf ein anderes Gerät zu übertragen, welches vielleicht kein Google Play besitzt oder schlicht mit einer App „angeblich“ nicht kompatibel ist. Oder um eine ältere Version einer App vor einem Update zu sichern.

Der ML Manager ist super einfach zu bedienen, ihr könnt extrahierte APKs sogar direkt über eine App eurer Wahl teilen. Per Mail, Google Drive und was es eben sonst noch gibt. Des Weiteren lässt sich die App noch an die eigenen Wünsche anpassen, es gibt ein Nacht-Theme und andere Einstellungsmöglichkeiten.

Die optionale Pro-Variante für 1,59 Euro hat noch ein paar weitere Funktionen, wie etwa um Apps zu verstecken, wozu allerdings der Root-Zugriff benötigt wird. Zieht euch einfach die kostenlose App aus dem Play Store und probiert sie aus.

[via Androidpolice]