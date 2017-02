Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Google hat in dieser Woche das neue Android 7.1.2 als Beta für die Nexus und Pixel-Geräte veröffentlicht, für die Nexus-Geräte ist sogar eine neue Funktion mit an Bord. Gesten für Fingerabdrucksensoren sind längst keine brandneue Idee, Google setzt diese Möglichkeit aber erst mit den neusten Geräten um. Doch nun erhalten auch die 2015er Smartphones zumindest eine Wischgeste.

Nach oben oder unten wischen öffnet bzw. schließt auf Wunsch beim Nexus 5X ab Android 7.1.2 die Benachrichtigungen. Kennt man so ähnlich von Huawei, die bieten das schon länger bei den eigenen Geräten an. Zu finden ist die neue Funktion in den Systemeinstellungen unter „Bewegungen“. Dort muss sie zunächst aktiviert werden.

Wischt man einmal nach unten, öffnen sich zuerst nur die Benachrichtigungen, bei einem zweiten Wisch die Schnelleinstellungen. Ziemlich praktisch, wenn ihr mich fragt.

Android 7.1.2 gibt es zunächst als Beta für diverse Geräte von Google, die finale Version wird in ein paar Wochen oder wenigen Monaten für alle freigegeben. Hauptsächlich gibt es aber Verbesserungen unter der Haube, die der Systemstabilität, Performance und dem Akku gut tun sollen, ein paar Bugs hat man auch entfernt.

