Android bekommt ab Version O neue Benachrichtigungs-Badges spendiert, welche nun auch bereits im Nova Launcher nutzbar sind. Ich bin ja inzwischen ein großer Fan des Nova Launchers, denn hier werden neue Entwicklungen von Android meist sofort integriert bzw. übernommen oder eben vorerst nachgebaut. Gleiches bei den neuen Dots für Benachrichtigungen ab Android O.

Diese kleinen Punkte signalisieren neue Benachrichtigungen direkt an den Icons auf dem Homescreen. Unter Android O werden diese Benachrichtigungen zudem angezeigt, wenn man das Icon der jeweiligen App gedrückt hält, so wie man sonst an die App-Shortcuts herankommt. Das fehlt im Nova Launcher allerdings noch, hier gibt es vorerst nur die Dots.

Sobald also eine Benachrichtigung bei einer App eingetroffen ist bzw. noch als ungelesen zählt, wird das großzügiger Punkt am jeweiligen Icon recht eindeutig signalisieren. Zu aktivieren in den Nova-Einstellungen bei den Benachrichtigungs-Plaketten.

Ihr bekommt die neuste Beta vom Nova Launcher über den Play Store oder alternativ direkt innerhalb der App über den Beta Channel. Oder die dritte Variante, direkt über diesen Link als APK.