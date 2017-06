Ein gelungener Marktstart für das OnePlus 5, kaum ein anderer Hersteller liefert seine Geräte so schnell nach der Präsentation bereits aus. Erste Nutzer haben ihr Gerät bereits aus der Vorbestellung erhalten, ab sofort ist allerdings auch der freie Verkauf des OnePlus 5 gestartet. Los geht es ab 499 Euro, dafür erhält man das 64 GB Modell in „Slate Gray“ mit 6 GB RAM Arbeitsspeicher. Deutlich mehr, als etwa ein LG G6 für 750 Euro zu bieten hat.

Wer noch mehr möchte, erhält das „Midnight Black“ Modell mit satten 8 GB RAM Arbeitsspeicher und 128 GB Datenspeicher. 559 Euro werden für diese Variante fällig, noch immer ein starker Preis. Zur sonstigen Ausstattung zählen ein Snapdragon 835-Prozessor, eine Dualkamera (16 MP + 20 MP Tele), Fingerabdrucksensor und das 5,5″ FHD AMOLED Display.

Zu diversem Zubehör bietet man aktuell auch ein paar Prozente Rabatt an, also haut euch vielleicht auch direkt noch ein Case mit in den Warenkorb. Apropos Warenkorb, versendet wird beim OnePlus Shop via DHL und ihr könnt mit PayPal, VISA sowie anderen gängigen Zahlungsmitteln bezahlen.

Ich selbst war schon kurz davor zu kaufen, werden aber wohl doch erst mal ein Testgerät abwarten.