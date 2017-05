OnePlus will im eigenen 5er mit einer besonders guten Kamera überzeugen, jetzt gibt es erste Teaser und eine neue Aktion. Power in ein Smartphone zu bringen schafft auch OnePlus inzwischen relativ leicht, doch kann man auch bei der Kamera mit der Konkurrenz mithalten? Sicher werden die Chinesen es versuchen, mit dem OnePlus 5 will man voraussichtlich die ganz große Konkurrenz angreifen.

Unter anderem arbeitet man dafür mit DxOMark zusammen, sucht jetzt aber auch die wahren Fotografie-Enthusiasten unter euch. OnePlus will die besten Leute am Start haben, die dann mit ihrem Feedback zu einer besonders guten Kamera beitragen können.

In this Shot on OnePlus edition of The Lab, we’re looking for 10 passionate mobile photographers to review our upcoming device. Rise above the rest, and you’ll have the exclusive opportunity to win our next device before its official release.