Play Store zeigt bei Deals nun zusätzlich den originalen Preis an

Google spendiert dem Play Store eine kleine Neuerung, auch in der Android-App sehen wir bei Deals nun zusätzlich weiterhin den originalen Preis der App. Zumindest mobil hatte man zwar immer bei Deals natürlich den gesenkten Preis angezeigt, allerdings nicht den originalen Preis und somit war die Differenz nicht so leicht einsehbar. Ich greife dafür meist auf App Sales zurück, was sich nun aber endgültig erledigt hat.

International verteilt Google dafür eine kleine Neuerung, denn in der aktuellen Play Store-App sieht man nun beide Preise und kann sich daher Differenz ausrechnen bzw. sie eben in Euro recht eindeutig einsehen. Angezeigt werden beide Preise in Listen und auch direkt auf den Einzelseiten zu den Apps.

Bei Deals mit festem Enddatum wird zudem dieses angezeigt, wobei ich gar nicht sicher bin wie neu oder alt diese Anzeige ist. Google scheint die Neuerung bereits weltweit zu verteilen, auch bei den Kollegen taucht die neue Anzeige der Preise bereits auf allen Geräten auf. Ein Play Store-Update scheint nicht nötig.