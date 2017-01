Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Samsung wird in naher Zukunft das Galaxy S8 an den Start bringen, nun sollen wir ein erstes Foto vom neuen Android-Smartphone sehen. Und definitiv sehen wir hier ein neues Smartphone, denn der für Samsung typische Home-Button fehlt, das Display ist curved, der Fingerabdrucksensor offensichtlich an der Rückseite und das Samsung-Logo auch. Ganz klar ist ein extrem hochwertiges Gehäuse zu sehen, dieses Gerät fällt aufgrund der Farbe und des glänzenden Rahmens auf.

83 % der Frontseite soll aus dem Display bestehen, das laut VentureBeat bzw. Evleaks 5,8″ bzw. beim Plus-Modell 6,2″ groß sein soll. Ein ordentliches Wachstum zu den Geräten der letzten Jahre, doch man spart auch Platz durch den Wegfall der Tasten und das zwangsläufig größere „curved“ Display macht sich ebenso bemerkbar. Zudem soll das S8 durch ein anderes Seitenverhältnis nicht viel breiter als der Vorgänger werden.

Technisch ändert sich bei den Kameras zur Galaxy S7-Serie nichts, hier wird man sicher weniger offensichtliche Verbesserungen angehen. Anders beim Display, das auch noch über Force Touch (drucksensitiv) und dafür angepasste Funktionen verfügen soll. Beim Akku sollen wir 3000 mAh und 3500 mAh geliefert bekommen, begünstigt durch brandneue Prozessoren dürften trotzdem relativ gute Laufzeiten drin sein.

Sehr auffällig ist noch der Fingerabdrucksensor, welcher jetzt auf die Rückseite gewandert ist. Allerdings dort untypisch neben der Kamera positioniert wurde. An der Vorderseite gibt es einen Iris Scanner für die Entsperrung mit einem Scan der Augen des Besitzers. Der USB-Anschluss ist Type C, soll hier nur auf den Bildern etwas „komisch“ aussehen.

Ab 799 Euro sollen die Preise losgehen, erst gegen Ende März werden die Geräte offiziell vorgestellt. Weitere Details gab es bereits die letzten Tage hier.