Zwei Galaxy S8-Smartphones will Samsung in diesem Jahr an den Start bringen, die Neugestaltung der Frontseite soll uns nun ein weiterer Leak zeigen. Es gab in den vergangenen Tagen diverse Leaks, die sich allerdings schnell als Fälschungen herausgestellt haben. Geräte ohne Anschlüsse oder ein Galaxy S7 edge nach kleiner Bearbeitung in Photoshop. Wir sahen schon alles – jetzt aber tatsächlich das Frontpanel des Galaxy S8?

Natürlich entsprechen die Panels den bisherigen Gerüchten, wir sehen ein Panel mit edge-Display für beide Geräte. Es wird daher kein gesondertes Galaxy S8 edge geben, das Galaxy S8 wird grundsätzlich ein edge-Display besitzen. Nach Jahren der edge-Experimente war das zu erwarten.

Das Bild aus Polen ist schon zwei Tage alt, ging aber bislang an der international bekannten Presse vorbei. Nun wird es aber aufgenommen, gleich auch von renommierten Kollegen. Ein Zeichen für die Echtheit? Möglich.

Weg ist der Home-Button, wie schon in der jüngeren Vergangenheit oft genug berichtet. Hinzukommen allerdings diverse Module an der Frontseite, beispielsweise der Iris Scanner aus dem Galaxy Note 7.

Samsung soll das Galaxy S8 wie auch das Galaxy S8 Plus vermutlich im April in den Handel bringen, bestätigt ist das allerdings noch nicht.

