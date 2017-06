Sharp und JDI sind in der Regel die Lieferanten für Displays in Sony-Smartphones, JDI hat nun ein 18:9 Display für Smartphones entwickelt. Hier muss man also nur eins und eins zusammenzählen, da Sony zudem ein „Teilhaber“ von JDI ist, könnte eines der kommenden Flaggschiff-Smartphones von Sony mit auf fahrenden Zug der 18:9 Smartphones aufspringen. Nach Samsung und LG plant auch Google diesen Weg, zumindest ist die bisherige Berichtslage so.

Auf jeden Fall kündigte nun Japan Display Inc. an, ihr Full Active Display in Masse produzieren zu können. Es handelt sich hierbei um ein 6″ Display mit 18:9 Bildformat und einer Auflösung von 2160 x 1080 Pixel. Es löst also theoretisch QHD auf, in der Breite (vertikal gesehen) fehlen allerdings ein paar Pixel. QHD hat normalerweise 2160 x 1440 Pixel.

Dieses Display würde dem nächsten XZ-Modell gut stehen, Sony verbaut bisher noch immer Full HD-Displays und übertreibt es mit der Auflösung eigentlich nur im Premium-Modell. Sony ist in den vergangenen Jahren dennoch etwas untergegangen, auch wenn die interne Umstrukturierung bereits Erfolge zeigen soll.

Neben des neuen Formates verspricht JDI auch eine erweiterte Pixel Eyes-Technologie, für ein tieferes Schwarz, dünnere Displayränder und bessere Bedienbarkeit auch mit nassen Fingern.

