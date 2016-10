Android 7.1 steht quasi schon vor der Tür, im Oktober gehen nicht nur die neuen Pixel-Smartphones damit an den Start, sondern auch die Dev Preview für die Nexus-Geräte. Anders als erwartet startet die Beta bzw. Dev Preview von Android 7.1 noch im Oktober, zu einem nicht exakt genannten Zeitpunkt will Google die Dev Preview freigeben, zunächst für die beiden Nexus-Smartphones 5X und 6P, wie auch für das Tablet Pixel C.

Im Dezember soll Android 7.1 fertig sein, dann soll der Rollout zudem für die Geräte Nexus 6, 9, Player und die Android One-Smartphones starten. Für die Beta kann man sich mit den genannten Geräten hier anmelden, Android 7.1 wird als Testversion dann auch OTA bereitgestellt.

Welche Neuerungen Android 7.1 mitbringt, hatten wir in einem anderen Beitrag bereits bearbeitet, darunter sind die App-Shortcuts für den Launcher und die erweiterte Unterstützung für Software-Tastaturen. Des Weiteren wird Daydream integriert und die nahtlosen Updates ermöglicht.

Lese ich einen Satz richtig, will Google direkt Vorlagen für Entwickler mit ausliefern, womit man die App-Shortcuts und auch die neue Image-Funktion für Tastaturen nutzen kann.

We’ll also include a launcher and apps that support app shortcuts, and a keyboard and apps that support keyboard images.

