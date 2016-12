Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Wer noch den ADW Launcher kennt und dessen Werdegang ein wenig verfolgt hat, wird über den Release von Version 2.0 durchaus verwundert sein. Hier läuft die Entwicklung mit besonders viel Sorgfalt, der ADW Launcher 2 in seiner neuesten Version wurde schon vor einem halben Jahr angekündigt und zumindest als Beta an den Start gebracht, bis zum anstehenden Jahreswechsel war in der finalen Version allerdings nicht viel passiert.

Jetzt endlich feiert man den Public Release und es gibt es sogar brandneue Funktionen, wie etwa die Unterstützung für die Launcher Shortcuts von Android 7.1 Nougat. Der Changelog ist lang, man hat sämtliche Dinge neu gestaltet, wie beispielsweise die Einstellungsmenüs, den Weg Widgets auf den Homescreen hinzufügen, Effekt-Funktionen für die Icons, weitere neue Wege für viele andere Einstellungen, neue Designs und vieles mehr.

Ihr findet eine lange Liste direkt in der App-Beschreibung im Play Store. Dort wird auch beworben, dass derzeit die Premium-Funktionen mit einem Rabatt von 45 % angeboten werden. Das folgende Video mit den Neuerungen ist nicht mehr ganz taufrisch, es dürfte sich einiges seither verändert haben.

