Android: Design der Google-App wird wieder überarbeitet

Google arbeitet beständig am Design diverser Apps und Dienste, häufiger sind da natürlich die eigene Google-App für Android und die mobile Suche betroffen. Und wiedermal können ein paar Nutzer berichten, dass sie bei ihrer Google-App einen neuen Look ausmachen können. Auf den ersten Screenshots ist deutlich zu erkennen, dass Google hier und da ein paar optische Elemente entfernt, sodass der neue Look noch minimalistischer wirkt.

Deutlich anders ist auch die Darstellung der letzten Suchanfragen, zudem bekommt man jetzt in den einzelnen Tabs direkt Zugriff auf populäre Suchanfragen, Kategorien und so weiter. Folgend seht ihr mal die Google-App frisch gestartet im Vergleich, links das alte Design und rechts das neue Design.

Wie folgt sehen dann noch die restlichen Tabs aus, die es für Bilder, Maps, Kontakte, etc. gibt. Bei mir ist der neue Look allerdings leider noch nicht da. Vielleicht bei euch?

Den neuen Look bekommt man wohl wiedermal durch Zufall, erste Nutzer hatten allerdings die Beta (APKMirror) der Google-App installiert.

[via Reddit]