Wiedermal haben die Kollegen eine Android-App zerlegt und nach Änderungen durchsucht, wiedermal sind dabei kommenden Neuerungen schon vorzeitig ans Tageslicht gekommen. Genauer gesagt ein Icon, welches relativ eindeutig eine Blume zeigen dürfte.

Noch eindeutiger ist der Name der Grafik, „ic_pollen_count.png“ dürfte die letzten Details schon vorab verraten. Es ist daher damit zu rechnen, dass die Google-App im Feed demnächst Infos zum Pollenflug in der Wetterkarte anzeigt oder vielleicht auch in einer eigenen Karte.

Entdeckt wurde die Grafik in der 7.1er Beta der Google-App, eine weltweite Testphase dürfte daher für die kommenden Wochen zu erwarten sein. Da sind sich auch die Kollegen sicher, denn es könnte keine passendere Jahreszeit zum Start einer solchen Funktion geben.

Zuletzt waren unterschiedliche Wetterkarten aufgetaucht, die Google aktuell direkt bei den Nutzern testet.