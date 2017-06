Google Fotos für Android bekommt in der kommenden Zeit ein kleines Update für die Teilen-Funktion spendiert, erste Nutzer berichten mit Screenshots. Aktuell muss man Fotos auswählen, danach kann man sie an Kontakte oder eine andere App teilen. So ähnlich bleibt es auch weiterhin, nur kann man zukünftig bei der Auswahl der App bzw. Kontakte nochmals weitere Fotos auswählen oder abwählen.

Unser Vergleich mit Screenshots zeigt links ist die bisherige Variante und rechts nach dem Update. Diese Neuerung scheint unabhängig von der App-Version zu sein, viel mehr scheint es sich um eine serverseitige Aktivierung zu handeln. Zunächst sicher wieder ein Testlauf bei einzelnen Nutzern.

Dank der Neuerung sieht man jetzt auch vor dem Teilen der Fotos nochmals, welche Fotos ausgewählt sind. Man hat also den doppelten Check, bevor die Fotos wirklich weitergeleitet bzw. versendet werden.

Noch lässt sich nicht sagen, wann und ob diese Neuerung für alle Nutzer verteilt wird.

[via droid-life, Philip Chang]