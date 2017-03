Googles smarte Levi’s Jacke kostet 350 Dollar

Google hatte bereits vor einiger Zeit das Project Jacquard angekündigt, nun kommt die ersten Levi’s Jacke demnächst in den Handel. Google verbindet Kleidung mit Technologie, ein Teil der neuen Levi’s Jacke lässt Gestensteuerung für ein verbundenes Smartphone zu. Das hier durchaus besondere Gewebe ist der Clou an der ganzen Sache – es erkennt Gesten. Die Gesten werden über ein kleines zusätzliches Gerät an das Smartphone weitergegeben.

Der Nutzer kann hier entscheiden, welche Geste für welche Funktion genutzt werden soll. Beispielsweise für den Musikplayer. 350 Dollar wird man für das erste Modell des Smart Commuter Jacket verlangen, gaben die Unternehmen jetzt auf dem SXSW Festival bekannt. Erhältlich ab Herbst. Ohne diese Technologie kostet ein Commuter Trucker Jacket von Levi’s bei uns auch schon 170 Euro.

Dieses Projekt steht aber immerhin noch am Anfang, denn das Bluetooth-Modul der Jacke kommt leider auch nur zwei Tage mit Strom aus. Wir laden dann also unsere Jacke, Uhr und Smartphone ständig neu auf.

[via TheVerge]