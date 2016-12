Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Ihr wollt schon mal euer Weihnachtsgeld gut investieren? Wie wäre es mit dem Honor 6X, das neue Android-Smartphone kann bereits vorbestellt werden. Vorgestellt hat Huawei das neue Smartphone bereits im Oktober vor zwei Monaten, im Januar wird das Smartphone dann auch bei uns erhältlich sein. Wer sich sein Gerät schon sichern will, kann das ab sofort tun und muss dafür 279 Euro auf der hohen Kante haben.

Für diesen Preis gibt es ein Android-Smartphone mit 5,5″ Full HD Display, Kirin 655-Prozessor, 3 GB RAM Arbeitsspeicher, 32 GB Datenspeicher (erweiterbar), eine 12 MP Kamera plus 2 MP Kamera an der Rückseite, eine 8 MP Frontkamera für Selfies, einen 3340 mAh Akku samt Quick Charge, Bluetooth 4.1, GPS, LTE und WiFi n sowie einen Fingerabdrucksensor an der Rückseite.

Angebot wird derzeit das 6X bei Notebooksbilliger für den besagten Preis in einem dunklen Grau, andere Farben konnte ich jetzt noch nicht finden, obwohl Honor zur Präsentation einige angekündigt hatte. Ob auch das „bessere“ Modell mit 4 GB RAM und 64 GB Datenspeicher zu uns kommt, weiß ich derzeit noch nicht.

[via Roland Q]