Nachdem Apple und andere Herstellern in den vergangenen Jahren Gold und Grau etabliert haben, seit einigen Monaten auch das klasssiche Schwarz wieder zurückbringen, wird es beim Huawei P10 auf Wunsch so richtig bunt. Obwohl ich durchaus etwas mit Weiß/Gold anfangen kann, hat mit bereits das Huawei P9 in Rot und Blau gefallen, auch das Grün des Galaxy S6 edge sah mal richtig nice aus.

Huawei bringt nun endlich wieder ein wenig Farbe ins Spiel, wird das P10 offensichtlich in mehereren zuletzt untypischen Farben an den Start bringen. Mir gefällt gut, was ich sehe. Evleaks zeigt uns mehrere Pressebilder, die uns das Huawei P10 in Blau, Gold und Grün zeigen.

Zwischen Grün und Blau könnte ich micht fast nicht entscheiden, beide Farben sprechen mich sofort sehr an. Hoffentlich bringt Huawei noch ein paar mehr Farben, sicher würden sich auch einige über ein feuerrotes P10 freuen. Präsentiert wird das P10 zum MWC 2017 gegen Ende der nächsten Woche, das wurde bereits offiziell bestätigt.