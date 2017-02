Huawei und LG werden am kommenden Wochenende ihre neuen Flaggschiff-Smartphones präsentieren, nun gibt es dank Evleaks auch die ersten Pressebilder beider Geräte. Viel zu früh tauchen diese Grafiken auf, eigentlich sind sie eben für die Presse zur Veröffentlichung nach der Präsentation gedacht. Aber wie so so oft in letzter Zeit, gibt es erste Bilder schon aus unterschiedlichsten Gründen Tage oder manchmal Wochen vorher.

Wirklich brandneu ist das Bild vom Huawei P10, welches alle Details verrät und eigentlich auch keine Fragen mehr offen lässt. Man sieht die Gene der Vorgänger, allerdings mit ein paar kleinen Neuerungen. Darunter auch der Home-Button mit integriertem Fingerabdrucksensor oder das vom iPhone inspirierte Antennendesign. Es bleibt allerdings auch ein nettes Detail vorhanden, nämlich der rote Power-Button.

LG G6

Das Design des LG G6 ist hingegen hinlänglich bekannt gewesen, schon im Laufe des Tages wurde ein „geripptes“ Pressebild veröffentlicht. Hier fällt besonders das Display auf, welches im 18:9 Format ist und wirklich viel der Frontseite für sich beansprucht. Gefällt mir persönlich sehr gut, bei einer Diagonale von 5,7″ konnte sich LG allerdings auch nicht viel Rahmen erlauben. Da wirkt das Design des P10 im Vergleich schon etwas steinzeitlich.