In Zukunft werden wir den Google Assistent und auch Amazons Alexa nicht nur auf deren eigenen Geräten sehen, Lenovo macht mit dem Smart Assistent den Anfang und präsentiert eine Alternative zum Amazon Echo. Lenovo arbeitet mit Amazon zusammen, der Smart Assistent greift nämlich auf Alexa bzw. die Software von Amazon zurück. Somit bekommen wir eine ansehnliche Alternative zu Amazon Echo geliefert.

Besonders nett ist ja, dass Lenovo sogar eine besondere Variante in den Handel bringen will und für die Freunde von gutem Sound extra eine „Harman Kardon Edition“ für 180 Dollar in anbietet. Günstiger ist die normale Variante mit 130 Dollar sogar im Vergleich zu Amazon Echo. Erhältlich sind beide Modell noch ab Mai, hoffentlich auch bei uns in Deutschland.

Das normale Modell verfügt über einen 5W Hochtöner und 10W Subwoofer, des Weiteren über acht Mikrofone. Des Weiteren natürlich Bluetooth und auch WiFi, wie auch einen Prozessor, etwas Datenspeicher und Arbeitsspeicher.

[via Androidpolice]