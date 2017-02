Als hätte man bei LG alles so geplant, vor der Präsentation des G6 kommen tröpfchenweise neue Infos rein und nun gleich mehrere Fotos. Wir sehen jetzt offensichtlich ein fertiges Gerät, keinen Prototyp mehr. Zudem erstmals auch eine alternative Variante, welche offensichtlich eine Rückseite mit möglicherweise lackiertem Metall besitzt. Erinnert mich an die Rückseite des Huawei P9 Plus.

In den letzten Tagen hatten wir immer wieder ein Modell mit Glasrückseite gesehen. LG wird uns daher wohl mehrere Varianten anbieten, was ich doch sehr gut finde. Tja, ansonsten sehen wir alle schon bekannten Details. Rahmen aus Metall, doppelte Kamera, Fingerabdrucksensor an der Rückseite, Display mit runden Ecken, 3,5 mm Klinke und USB Type C.

Präsentiert wird das LG G6 vermutlich zum Mobile World Congress gegen Ende des Monats. Alle weiteren Artikel zum LG G6 findet ihr unter diesem Schlagwort.

[Quelle UnderKG]