Moto G5 Plus jetzt auch im Handel erhältlich

Nur kurz nach Marktstart des Moto G5 ist nun auch auch das bessere Modell Moto G5 Plus so langsam bei den ersten Händlern ab Lager erhältlich. Den Anfang macht wenig überraschend mal wieder Amazon, dort kann man jetzt das goldene Modell kaufen. In diesem 280 bzw. 290 Euro Smartphone steckt schon ne ganze Ecke mehr Hardware drin, darunter ein Snapdragon 625-Prozessor.

Dieser wird von 3 GB RAM Arbeitsspeicher unterstützt, während eure Daten auf dem 32 GB großen Datenspeicher abgelegt werden (erweiterbar via microSD). Ein Highlight oder besser gesagt das Highlight ist mit Sicherheit die verbaute Dual Pixel Kamera, die für ihren 12 MP Sensor eine f/1.7er Blende besitzt. Ähnliche Daten kennt man aus dem Galaxy S8! Ansonsten gibt es einen 3000 mAh Akku, ein 5,2″ Full HD Display, LTE, GPS, NFC, WiFi ac und eine 5 MP Frontkamera.

Android kommt natürlich in Version 7 Nougat zum Einsatz, des Weiteren gibt es Frontlautsprecher, eine 3,5 mm Klinke und via Quick Charge wird er Akku über den USB Type C-Anschluss geladen.

