Nokia veröffentlicht einen brandneuen Teaser, der entweder neue Android-Geräte ankündigt oder den Marktstart der bereits bekannten Smartphones. Passend natürlich zum 4. Mai, der in der englischen Sprache den Wortwitz „May the 4th with you“ ermöglicht, eine umwandelte Variante von „May the force be with you“ aus den legendären Star Wars-Filmen. Nun aber genug erzählt, im Zuge des heutigen Tages kündigt Nokia vielleicht ein neues Gerät an.

Zum Video gibt es natürlich auch einen entscheidenden Satz, der ganz offensichtlich etwas für die nähe Zukunft andeuten dürfte. „Coming to your galaxy very soon… Nokia Smartphones on Android!“

Oder meint man damit lediglich den Marktstart der schon bekannten Android-Geräte, welcher so langsam aber sicher mal passieren sollte?

Wir warten nämlich noch immer auf die Smartphones Nokia 3, 5 und 6, die trotz Präsentation im Februar bis heute nicht bei uns erhältlich sind. Bald zweieinhalb Monate und noch immer keine Geräte verfügbar, da konkurriert man ja glatt mit LG und Sony.

[via Reddit]