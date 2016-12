Zu Beginn des letzten Monats des Jahres wurde der Sprachbefehl „Ok Google“ für Android Auto durch diverse Nutzer bestätigt, jetzt ist die Funktion auch ganz offiziell verfügbar. Vermutlich hatten die meisten Nutzer diese Neuerung schon auf ihrem Gerät verfügbar, nun sollten aber tatsächlich alle Nutzer mit aktuellen Apps während der Nutzung von Android Auto die „Ok Google“-Sprachbefehle ausführen können.

Starting today: Simply say 'Ok Google' to instantly access thousands of available voice commands with #AndroidAuto https://t.co/hLY6QnuVy5

— Android (@Android) December 15, 2016