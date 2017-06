In fünf Tagen wird das OnePlus 5 offiziell vorgestellt, bislang gibt es nur wenige Bilder vom neuen Top-Smartphone. Ein weiteres ist in diesen Tagen aber aufgetaucht, es zeigt uns eine der Ecken des Smartphones samt Rahmen und einer Taste. Hier sieht man eventuell im Detail, wo die Unterschiede beispielsweise zu einem iPhone (runder Rahmen) oder auch OPPO R11 liegen, wie etwa in der zusätzlichen Taste.

Wir müssten hier den Schieberegler für die Notifications sehen, der drei unterschiedliche Einstellungen bietet. OnePlus verbaut diesen Slider nun schon seit dem OnePlus 2 und wird ihn vermutlich über die kommenden Jahre behalten. Eine gute Idee, auch wenn die Inspiration vielleicht trotzdem durch Apple kam.

Somit haben wir nun ein paar Tage vor der Präsentation einen ganz guten Blick auf das Gerät, welches zuletzt als iPhone Kopie verschrien wurde. In den Details wird es anders sein. Und irgendwie haben die OnePlus-Leute ja recht damit, dass das Smartphone Tag für Tag in der Hand gut liegen muss. Gelingt einem Huawei P10 auch sehr gut, obwohl es längst nicht so modern aussieht.

[via Androidcentral]