Auf der Suche nach einer wirklich nützlichen Banking-App für Android? Schaut euch mal Outbank an, die bekannte iOS-App landete vor einiger Zeit auf Android und wird in den kommenden Stunden final veröffentlicht. Zuletzt gab es eine wirklich lange Testphase, in welcher nach und nach neue Funktionen implementiert worden sind.

Ich bin seit Anfang an dabei und nutze die App inzwischen doch recht gern, einfach weil man auf einen Blick mehrere Konten einsehen kann. Unterstützt werden ohnehin die meisten Banken. Als Belohnung für die Mithilfe der Beta-Nutzer, erhalten wir mit dem wohl letzten Update der Beta automatisch ein Upgrade auf die Pro-Lizenz.

„[…] möchten wir dir deshalb den PRO-Status verleihen. Du kannst damit uneingeschränkt viele Banken, Konten und Finanzprodukte in Outbank anbinden und alle Features kostenfrei nutzen.“

Noch heute soll die finale Version von Outbank für Android an den Start gehen. Ihr könnt mit Outbank eure Konten einsehen, Umsätze nach Kategorien markieren und Überweisungen tätigen. Der Zugriff lässt sich auch mittels Fingerabdruck sichern, was zugleich sehr komfortabel ist.