Samsung Galaxy S8 auf einem Pressebild zu sehen

Der Mobile World Congress neigt sich zwar dem Ende zu, dennoch macht Evleaks unbehelligt weiter und zeigt nun das Samsung Galaxy S8 auf einem vermeintlichen Pressebild. Zu sehen ist das Gerät hier in seiner vollen Pracht, nämlich vor allem mit viel Display an der Vorderseite und ganz besonders ohne Home-Button. Erneut sehen wir am Rahmen eine zusätzliche Taste, die womöglich für Samsungs persönlichen Assistenten gedacht ist.

Ansonsten sieht man viele Details an der Vorderseite nicht, ist ja auch nicht viel vorhanden. Höchstens noch das edge-Display und zahlreiche Sensoren über dem Display. Es sind diesmal deshalb so viele, weil Samsung einen Iris Scanner (Entsperren mit dem Auge) verbaut. Zudem überarbeitet Samsung das Design der Software erneut, hier eindeutig an den Icons auf dem Lockscreen zu erkennen.

Vorgestellt wird das Galaxy S8 am 29. März, das hat der Hersteller bereits angekündigt. Also gegen Ende des jetzt neuen Monats, spätestens Ende April soll es dann erhältlich sein.