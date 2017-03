„You Are Wanted“ erhält zweite Staffel, Amazon spricht von großem Erfolg

Amazon wird die erste deutsche Eigenproduktion nun auch in eine zweite Staffel schicken, „You Are Wanted“ entpuppt sich nach dem ersten Wochenende als großer Erfolg. Wobei das bei Amazon immer relativ ist, da man mit genauen Zahlen nie herausrückt. Auf jeden Fall konnte die Serie von und mit Matthias Schweighöfer am Startwochenende einen Rekord hinlegen, in über 70 Ländern gehörte die Serie zu den Top 5 des vergangenen Wochenendes.

Anlass genug weiterzumachen, Amazon gab direkt die Bestellung – an Warner Bros und Pantaleon Films – einer zweiten Staffel bekannt. Vermutlich ist ein Start im kommenden Frühjahr zu erwarten. Keine andere Serie hatte bislang bei Amazon Prime Video in Deutschland eine solche Anzahl an fünf Sterne Rezensionen erhalten können, fügt Amazon in der Pressemitteilung stolz hinzu.

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, nach fünf Folgen „You Are Wanted“ stellt sich bei mir nicht wirklich Begeisterung ein. Meines Erachtens schwächelt die Serie aufgrund „typischer Merkmale“ deutscher Produktionen, wozu unter anderem schwache Dialoge und eine ebenso flache bzw. durchschaubare Story gehören.

