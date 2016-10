Sharp zeigt ein neues Display für Smartphones, das über vier runde Ecken verfügt und möglicherweise sehr interessante Geräte ermöglicht. Sharp mag in Europa nicht mit eigenen Smartphones auffallen, beliefert allerdings einige Hersteller mit den eigenen Displays. Umso interessanter ist das neue Konzept Corner R, das Sharp nun erstmals zeigte. Die eingesetzte Technologie ermöglicht Displays in ihrer Form freier als bisher gestalten zu können.

Gezeigt wird hier ein 5,2″ Modul mit Full HD-Auflösung, also durchaus für heutige Smartphones geeignet. Natürlich braucht es aber dann auch die passende Software, wird Android doch bislang eckig dargestellt. Es bräuchte hier also Anpassungen, die Google fest in Android integrieren sollte, wenn derartige Displays denn wirklich irgendwann in Smartphones verbaut werden.

Runde Displays gibt es bislang nur in Smartwatches*, so richtig ist Android Wear dafür aber auch nicht angepasst.

Ziemlich cool, aktuell aber eben nur ein Showfloor-Konzept und kein finales Produkt. Ob sich das je ändern wird, sollten wir daher abwarten. Bleibt ja eh nichts anderes übrig, ich mach schon mal den Tee warm.

[Quelle The Verge]