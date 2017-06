In der Google-App konnte herausgefunden werden, dass die Song-Suche demnächst als Ok Google-Befehl wieder verfügbar sein wird. Früher konnte man via Sprachbefehl eine Funktion starten, welche euch das aktuell laufende Lied verraten konnte. Diese Funktion kennen wir so von Shazam, bei Google war sie bis vor einiger Zeit auch vorhanden.

Spätestens mit dem Google Assistent ist die Songsuche via Sprachbefehl aber ohne erfindliche Gründe verschwunden. Nun deutet sich allerdings die Rückkehr an, zeigt ein Blick unter die Haube der aktuellen Google-App (7.6 Beta). Ein eindeutiger String konnte entdeckt werden.

<string name=“opa_music_search_suggestion_chip_title“>What\’s this song?</string>

Zugleich bleibt es aber ein Rätsel, wann diese Funktion wirklich wiederkehrt und mittels Sprachbefehl ansprechbar ist. Bis dahin bleibt unter anderem Sound Search von Google eine Alternative, natürlich auch Shazam.

Noch ist und bleibt der Google Assistent ein Mysterium, denn weder schritt der Rollout für Android-Smartphones schnell voran noch gibt es alle Sprachbefehle von früher.