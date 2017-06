Unter der Haube von Google Maps wurde erneut eine kleine Neuerung entdeckt, welche allerdings noch nicht genutzt werden kann. Wiedermal zeigen erste Strings schon jetzt das, was wir für die nähere Zukunft an neuen Funktionen erwarten können. Ein String ist oftmals nur der Textbaustein einer kommenden Funktion, was aber meist schon Hinweis genug ist.

<string name=“OFFLINE_ALL_OF_COUNTRY“>All of %s</string>

Entscheidend ist dieser String, denn er deutet auf die neue Funktion hin, dass wir in Google Maps demnächst einfach die Karten ganzer Länder offline speichern können. Aktuell lassen sich auf der Karte nur größere Regionen einzeln auswählen und speichern, was oft nicht sonderlich komfortabel ist.

Wenn ich nächste Woche in den Italien-Urlaub fahre, hätte ich gern mit wenigen Klicks ganz Italien als Offline-Karte in meiner Google Maps-App. Irgendwann in den kommenden Wochen oder wenigen Monaten wird genau das möglich sein.

[via Androidpolice]