Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Huawei wirbt nun auch bereits im Netz für die neue Huawei Watch mit Android Wear, die demnächst ihren Marktstart feiern wird. Für 399 Euro kommt die hübsche Uhr in den deutschen Handel, der Marktstart war laut den letzten Informationen für den September angesetzt und wir gehen daher von einem Startschuss zur IFA in knapp vier Wochen aus. Wer immer auf dem neusten Stand bleiben will, kann sich bei Huawei für einen Newsletter zur Watch registrieren.

Als hätte man den kompletten Ablauf so geplant, wurde die Huawei Watch zu Beginn des Jahres präsentiert aber erst im Herbst kann man das Gerät kaufen. Diesen Ablauf kennen wir schon von der Moto 360 aus dem vergangenen Jahr, wo das recht ähnlich war. Immerhin gab es den Effekt, das lange Zeit über das Gerät gesprochen wurde.

Wir sind mal sehr auf Performance, Akkulaufzeit und Verarbeitung gespannt, wobei Huawei inzwischen alle drei Faktoren gut verbinden kann.

(via G+)