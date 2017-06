Eine GIF-Funktion wird in immer mehr Android-Apps integriert, jetzt bekommt auch das SwiftKey Keyboard eine. Mit dem letzten App-Update bekommt SwiftKey eine Neuerung spendiert, auch diese alternative Tastatur hat jetzt eine GIF-Suche integriert. GIFs werden von diversen Apps bereits unterstützt, darunter WhatsApp, Twitter und auch Facebook.

Über den Emoji-Bereich kommt ihr in SwitfKey jetzt auch an GIFs, wobei die Funktion noch nicht komplett integriert ist. Man kann zwar GIFs suchen, muss das aber noch per Hand über die vorgegebenen Kategorien tun. Eine richtige Suche ist noch nicht vorhanden, sicherlich wird diese bald integriert.

Ihr bekommt das neuste SwiftKey-Update jetzt über den Google Play Store, danach findet ihr über die Emojis eine zusätzliche GIF-Taste. Die bislang beste GIF-Funktion bietet sicher das Gboard von Google.

[via Androidpolice]