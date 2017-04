Erstes Bild zeigt Moto E4 und E4 Plus im Vergleich

Erstes Bild zeigt Moto E4 und E4 Plus im Vergleich

Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Wir hatten bereits vor wenigen Tagen das Moto E4 gesehen, nachträglich hat sich allerdings herausgestellt, dass das gesichtete Android-Smartphone das etwas besser ausgestattete Moto E4 Plus war.

Evleaks klärt mit einem weiteren Bild auf, hier sollen wir links das Moto E4 und rechts das Moto E4 Plus sehen. Ganz offensichtlich ist der Fingerabdrucksensor nur im Plus-Modell verbaut, zudem hat das Plus-Modell ein etwas größeres Display auf die fast selbe Gehäusegröße. Eventuell 4,7″ vs. 5″ in der Diagonale.

Vorgestellt wurde der Vorgänger im Juli des vergangenen Jahres, wir sind also auf der Zielgeraden zur Präsentation der neuen Moto E4-Serie. Im normalen Moto E4 wird Motorola vermutlich auf einen MediaTek-SoC setzen, im E4 Plus könnte vielleicht ein kleiner Snapdragon verbaut sein. Zuletzt wurde dem E4 Plus mit 5000 mAh Akku berichtet!

Folgendes Bild war vor wenigen Tagen aufgetaucht, es war vom Moto E4 Plus auch der Rahmen und die Rückseite zu sehen:

[via Evleaks]