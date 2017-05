Viele warten gespannt auf das nächste Smartphone von Andy Rubin, es wird sein erstes mobiles Android-Gerät seit dem Weggang von Google sein. Andy Rubin gilt als Denker, Kreativer und Erschaffer, in seinem Leben hat er schon so einige Produkte aus dem Boden gestampft und es soll demnächst weitergehen, natürlich passenderweise mit einem Smartphone.

Jetzt hat das Unternehmen via Twitter einen recht eindeutigen Teaser für die kommende Woche veröffentlicht, darauf zu sehen ist ein Smartphone mit einem Zusatz an der Oberseite. Ich würde spontan auf eine 360° Kamera tippen, die auf das Gerät aufgesetzt ist.

Theoretisch wäre das die erste Bestätigung früherer Gerüchte, dass dieses Smartphone mit einem gesonderten Anschluss erweiterbar sein könnte. Genauer gesagt scheint es eine 360° Kamera zu sein, denn daran arbeiteten die Kollegen von Rubin schon seit einiger Zeit, wie Rubin selbst via Twitter einst zeigte.

Ich bin äußerst gespannt darauf, was uns einer der Gründerväter von Android in der kommenden Woche auf den Tisch bringt. Wir werden dann natürlich alles berichten. Vermutlich soll es am 30. Mai passieren.